Innovativ und zukunftsweisend Wohnen für Generationen in Melle: Das erste Haus ist fast fertig Von Simone Grawe | 10.08.2023, 06:00 Uhr Das erste Gebäude auf dem Gelände des alten Menkenhofs in Neuenkirchen ist nahezu fertig. Bei einem „Tag der offenen Tür“ kann es besichtigt werden. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Lange hat das Projekt auf Eis gelegen, jetzt geht es mit großen Schritten voran: In der kleinen Siedlung „Mehrgenerationenhof Dierksheide“ im Meller Stadtteil Neuenkirchen ist das erste Haus so gut wie bezugsfertig. Einblick gefällig? Für September kündigen die Investoren einen „Tag der offenen Tür“ an.