Die Bifurkation ist ein Naturphänomen, das es nur ein einziges Mal in Europa gibt; ein Wasserlauf, der sich in zwei Flüsse gabelt. Besonders im Sommer lädt das Areal zu ausgiebigen Spaziergängen, kleinen Entdeckungsreisen und Ausflügen für die ganze Familie ein.

Kinder können dort viele Mitmachaktionen zum Thema „Bifurkation und ihre Bewohner“ ausprobieren. So bietet ein Kaleidoskop die Möglichkeit, die Welt durch die Augen einer Libelle zu sehen. An einem Modell der Bifurkation kann jeder selbst einmal Mose spielen und bestimmen, wohin das Wasser fließt. Zu jeder Station gibt es lustig gestaltete Informationsschilder zum genaueren Nachlesen.

„Die Bifurkation ist eine Ruheoase, an der ich perfekt abschalten kann. Hier bekomme ich gleich Urlaubsfeeling“, sagt eine Spaziergängerin und fügt an: „Das ist nah an Melle, und trotzdem fühlt man sich weit weg.“An heißen Sommertagen bietet ein Tretbecken Abkühlung.

Für einen gemütlichen Ausklang besteht die Möglichkeit, den Grillplatz unter der Telefonnummer05422/5630 anzumieten.

Die Bifurkation ist mit dem Auto über die A30-Abfahrt Melle-Gesmold zu erreichen. Von dort ist die Bifurkation ausgeschildert.

Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.