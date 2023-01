Aussteller aus Stadt und Umgebung werden beim Schnäppchenmarkt ihre Ware zu reduzierten Preisen anbieten. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Zum 7. Mal am 28. Januar 2023 Winter-Schnäppchenmarkt in Melle: Das gehört zum Angebot Von Ronja Ackermann | 24.01.2023, 13:51 Uhr

Am Samstag, 28. Januar, findet zum siebten Mal der Winter-Schnäppchenmarkt im Autohaus Schlattmann in Melle statt. 22 Aussteller bieten ihre Ware zu vergünstigten Preisen an.