Die Saison der Mahl- und Backtage an der Westhoyeler Windmühle beginnt am kommenden Sonntag. Foto: Hedda Oberschmidt up-down up-down Start am 23. April Mahl- und Backtage an der Westhoyeler Mühle: Das sind die Termine 2023 Von noz.de | 19.04.2023, 08:10 Uhr

Am kommenden Sonntag, 23. April, drehen sich die Flügel des Westhoyeler Wallholländers wieder zum Mahl- und Backtag. An sechs Tagen im Jahr 2023 öffnen die Mühlenfreunde ihr Gelände in der kommenden Saison.