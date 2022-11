Bis zum 5. Dezember werden die Sachspenden in der Wilhelm-Fredemann Oberschule gesammelt. Foto: Tanja Korte up-down up-down Kerzen, Babynahrung und Hygieneartikel Meller Oberschule sammelt Sachspenden für die Ukraine – es fehlt noch einiges Von Tanja Korte | 15.11.2022, 16:09 Uhr

Bis zum 5. Dezember 2022 können an der Wilhelm-Fredemann-Oberschule in Melle-Neuenkirchen Sachspenden für Bedürftige in der Ukraine abgegeben werden. Besonders gefragt sind Kerzen, Babynahrung und Hygieneartikel.