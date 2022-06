Die Feuerwehr bekämpft mit einem Großaufgebot das Feuer. FOTO: Stefan Gelhot „Sofort Fenster und Türen schließen“ Meller Sägewerk brennt lichterloh: Bevölkerung wird gewarnt Von Karsten Grosser | 22.06.2022, 22:16 Uhr | Update vor 38 Min.

In einem Sägewerk im Meller Stadtteil Buer ist am Mittwochabend erneut ein Feuer ausgebrochen. Ein Augenzeuge sprach auch von einer Explosion. Der Landkreis Osnabrück hat eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben