Faton Maxharraj (links) und die Meller Reserve, hier im Test gegen die SG Wimmer/Lintorf, sind das fairste Team in Niedersachsen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Sonntag Restrundenstart in Hilter Fairstes Team in Niedersachsen? Der SC Melle II und zwei rätselhafte Gelbe Karten Von Sven Schüer | 23.02.2023, 11:34 Uhr

Die Kreisligafußballer des SC Melle II sind das fairste Team in ganz Niedersachsen. Oder etwa doch nicht? Vor dem Start in die Restrunde am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Hilter gibt es um die Zahl der tatsächlich erhaltenen Gelben Karten Verwirrung. Von zwei Rätseln ist bislang nur eines gelöst.