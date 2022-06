Für zukunftsorientiertes Lernen: Neu ausgestattet wurde die Metallwerkstatt der BBS Melle. FOTO: Petra Ropers Neue Technik macht‘s möglich Wie in der Metallwerkstatt der BBS Melle nun Grills entstehen Von Petra Ropers | 18.06.2022, 18:05 Uhr

In der Metallwerkstatt der Berufsbildenden Schulen in Melle wird jetzt an modernsten Maschinen gelernt. Das neueste Projekt: ein Grill.