In der Nähe des Gesmolder Schlosses hat Willi Rensmann dieses Foto aufgenommen. Foto: Willi Rensmann Die schönsten Leserfotos Doppelter Regenbogen in Melle und Bad Essen: So entsteht das Naturphänomen Von Karsten Grosser | 09.01.2023, 17:54 Uhr

Am Sonntag hat ein Naturschauspiel die Menschen gleich in mehreren Orten im östlichen Landkreis Osnabrück beeindruckt: ein doppelter Regenbogen. Wir zeigen Leserfotos aus Melle und Bad Essen – und erklären, wie so ein Phänomen entsteht.