Mischgebiet soll Gewerbefläche werden Neue Hallen geplant: Firma Werges will sich in Oldendorf erweitern Von Petra Ropers | 08.09.2023, 12:07 Uhr Die Firma Werges will erweitern. Erforderlich sind dafür Änderungen in Bebauungs- und Flächennutzungsplan. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Das in Oldendorf ansässige Unternehmen Werges Maschinenbau plant eine Erweiterung an seinem Firmenstandort. Vorgesehen ist die Errichtung weiterer Fertigungshallen östlich an den Bestand anschließend. Aus dem Ortsrat Oldendorf gab es nun grünes Licht.