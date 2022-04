Bestatter Benjamin Heitz ist in vierter Generation im Meller Familienunternehmen tätig. FOTO: Stefan Gelhot Alltag eines Bestatters in Melle Tabuthema Tod: Was passiert, wenn das Leben vorbei ist? Von Christina Wiesmann | 08.04.2022, 14:49 Uhr

Es ist etwas, über das man nicht gerne spricht: der Tod eines Menschen. Für Benjamin und Nina Heitz ist das Thema berufsbedingt allgegenwärtig. Sie arbeiten in Melle als Bestatter und erzählen beispielhaft, was passiert, wenn das Leben endet und was genau sie eigentlich machen.