Manuel Klaer kehrt mit dem TV Wellingholzhausen II am Freitag zum TV Neuenkirchen zurück. FOTO: FuPa/Paetzel Zwei Kreisklassenderbys Vor der Rückkehr: Vier Fragen an Welling-II-Trainer Manuel Klaer Von Sven Schüer | 17.03.2022, 14:38 Uhr

Am Freitagabend (19.30 Uhr) kehrt Manuel Klaer als Trainer vom TV Wellingholzhausen II an seine alte Wirkungsstätte beim TV Neuenkirchen zurück. Vor dem Duell in der Kreisklasse spricht der 41-Jährige über seine Zeit beim TVN, seine ersten Eindrücke von der WTV-Reserve und die Kräfteverhältnisse am Freitag.