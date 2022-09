Mit der Skulptur „Der kleine Lord“ machte Bernd Obernüfemann seinem Ärger über Putin Luft. Foto: Bernd Obernüfemann up-down up-down Bernd Obernüfemann Meller Künstler stellt „Putin“ und „Trump“ in New York aus Von Petra Ropers | 30.09.2022, 12:07 Uhr

Bissige Ironie, verpackt in Holz und Farbe – das präsentierte der Meller Bernd Obernüfemann jetzt in den USA. Auf Einladung des Kuratoriums stellte der Wellingholzhausener Künstler bei der Kunstmesse Clio Art in New York aus.