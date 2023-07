Nach dem Umzug des Edeka-Marktes an die Sondermühlener Straße steht das Gebäude an der Wellingholzhausener Straße leer. Foto: Simone Grawe up-down up-down Discounter im Gespräch Kommt ein zweiter Supermarkt nach Wellingholzhausen? Von Simone Grawe | 01.07.2023, 11:58 Uhr

Der Edeka-Markt Wondrak-Poppe ist vor wenigen Tagen an die Sondermühlener Straße umgezogen. Was passiert am ehemaligen Standort an der Wellingholzhausener Straße. Gibt es dort bald einen zweiten Verbrauchermarkt? Es sieht so aus.