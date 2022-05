Schon länger genutzt, jetzt auch offiziell eingeweiht: Der Bürgerpark in Herzen von Welling. FOTO: Stefan Gelhot Eine Einweihung und dreimal offene Türen Welling in Bewegung: Viel Anerkennung für ein großes Gemeinschaftswerk Von Simone Grawe | 22.05.2022, 15:32 Uhr

Ein ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt, zum Abschluss das Wellinger Heimatlied, und dann Ausschwärmen in verschiedene Richtungen: Beim Aktionstag „Welling in Bewegung“ ist am Sonntag ein ganzer Stadtteil auf den Beinen.