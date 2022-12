Die Ehrenamtlichen der Sportvereine Melle nehmen die Spende entgegen. Foto: Sparkasse Melle up-down up-down Neue Ballmaschine und Nachwuchsförderung Diese Vereine in Melle profitieren von einer Weihnachtsspende Von Ina Wemhöner | 21.12.2022, 08:10 Uhr

In diesem Jahr unterstützt die Kreissparkasse Melle bei ihrer Weihnachtsspendenaktion Ehrenamtliche in den Vereinen. Insgesamt 5000 Euro erhalten Sportvereine in Melle für neue Anschaffungen und Ausstattung.