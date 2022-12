Die große Weihnachtspendenaktion von Caritas, Diakonie und der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ ist erfolgreich gestartet. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down Erste Bilanz der Weihnachtsspendenaktion Traumstart: Fast 13.000 Euro für Bedürftige im Landkreis Osnabrück und | 11.12.2022, 10:37 Uhr Von Simone Grawe Ina Wemhöner | 11.12.2022, 10:37 Uhr

Die Weihnachtsspendenaktion der Stiftungen „Horizont“ der Caritas und der Diakoniestiftung sowie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ ist mit einem traumhaften Zwischenergebnis gestartet. Bis Freitag sind knapp 13.000 Euro auf dem Konto für Menschen in Not in der Region eingegangen.