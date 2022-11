Foto: Verein der Krippenfreunde Osnabrücker Land und Emsland Öffnungszeiten und Praxistag Weihnachtskrippen in der Alten Posthalterei: Neue Ausstellung in Melle Von noz.de | 19.11.2022, 06:05 Uhr

In der Alten Posthalterei in Melle werden in der Zeit vom 24. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 Krippen gezeigt. Leitgedanke der Ausstellung: „Ein Kind der Hoffnung“.