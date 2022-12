Reumütiger Dieb: Der Baumschmuck der Kinder ist wieder aufgetaucht. Foto: Ralf Propach up-down up-down Baumschmuck ist wieder da Nach Weihnachtsbaum-Diebstahl in Melle: Dieb schickt Schokolade Von Ina Wemhöner | 15.12.2022, 16:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Anfang dieser Woche vermeldete die Ferdinand-Rohde-Schule in Riemsloh einen dreisten Diebstahl: Auf dem Weihnachtsmarkt in Melle wurde ihr festlich geschmückter Tannenbaum gestohlen. Liebevoll hatten die Kinder den dekoriert. Der reumütige Dieb schickt nun ein großes Paket an die Schüler.