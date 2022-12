Alona (links) und Iryna sind mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen. Sie verbringen Weihnachten in diesem Jahr mit ihren Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Osnabrück. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Vor dem Krieg geflüchtet So erleben ukrainische Familien Weihnachten in einer Unterkunft im Landkreis Osnabrück Von Ina Wemhöner | 21.12.2022, 06:04 Uhr

Als in der Ukraine der Krieg begann und die Infrastruktur zusammenbrach, stand für die beiden Mütter Iryna und Alona fest: Flucht ist der einzige Ausweg. Sie flohen mit ihren Kindern aus ihren bombardierten Städten und machten sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Ihnen steht nun ein nachdenkliches Weihnachten bevor – in einer Sammelunterkunft im Landkreis Osnabrück.