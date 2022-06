Der Jahresbericht 2012, der von Sören Maßmann vorgelesen wurde, zeigte, dass die Wehr in Mitte gut aufgestellt ist. 60 Mitglieder waren im vergangenen Jahr aktiv. Sie rückten zu 54 Bränden und 43 Hilfeleistungseinsätzen aus. Darunter ein Großbrand in Drantum, bei dem ein Gebäude, in dem Strohballen gelagert waren, völlig abbrannte.