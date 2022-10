Wasserrohrbruch in Melle: Wegen den Reparaturarbeiten wurde eine Umleitung im Bereich der Gesmolder Straße eingerichtet. Symbolfoto: Imagi images/Rolf Poss up-down up-down Mehrere Haushalte betroffen Wasserrohrbruch in Melle: Verkehrsbehinderungen in Drantum Von NOZ | 26.10.2022, 11:15 Uhr

Im Bereich der Gesmolder Straße in Melle-Drantum ist es am Mittwoch in Höhe des Hauses Nummer 228 zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wegen den Reparaturarbeiten ist eine Umleitung eingerichtet worden.