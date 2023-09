In einem Mehrfamilienhaus am Erlenweg hatte es einen Rohrbruch gegeben, teilt Feuerwehrsprecher Nils Hoyermann auf Nachfrage mit. Als die Feuerwehrleute am Montagabend um kurz nach 18 Uhr am Einsatzort eintrafen, hatte eine Sanitärfirma das Leck bereits abgeschiebert.

Allerdings stand das Wasser in einem Kellerraum beim Eintreffen der Feuerwehr bis zu einem halben Meter hoch. Die Feuerwehrleute pumpten das Wasser ab, bevor nach etwa einer Stunde der Einsatz beendet war.