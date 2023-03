Der Job als Pflegekraft in einem Krankenhaus ist vielseitig: Wir haben nach Verdienst und Aufstiegsmöglichkeiten gefragt. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege So viel verdient eine Pflegekraft in den Krankenhäusern in Melle und Ostercappeln Von Ina Wemhöner | 31.03.2023, 06:24 Uhr

Schon vor den Corona-Jahren kochte das Thema Löhne, Arbeitsbedingungen und Fachkräftemangel in der Pflegebranche immer mal wieder öffentlich hoch. Und seit dem Ausbruch der Pandemie nahm die Debatte nochmals eine andere Dimension an. Aber was verdient eine Pflegekraft überhaupt? Wir haben bei den Niels-Stensen-Kliniken in Melle und Ostercappeln nachgefragt.