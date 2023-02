Ulrike Bösemann hat nach 31 Dienstjahren am 23. Februar ihren letzten Arbeitstag im Meller Tourismusbüro. Foto: Simone Grawe up-down up-down Nach 47 Arbeitsjahren in den Ruhestand Promis und Sprengstoffhunde: Was Ulrike Bösemann im Tourismusbüro in Melle alles erlebt hat Von Simone Grawe | 22.02.2023, 15:06 Uhr

47 Arbeitsjahre, davon 31 Jahre im Dienst der Stadt Melle: Ulrike Bösemann aus dem Kultur- und Tourismusbüro geht am 31. März in den Ruhestand. Was sie mit Stars und Sternchen, bei Begegnungen in Melle und anderswo, mit einem Trompeter auf Gut Bruche und mit Sprengstoffhunden erlebt hat, erzählt sie im Rückblick.