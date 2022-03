Nur eines der Veranstaltungshighlights im Jahr 2022: die Gesmolder Kirmes, die nach den Absagen in den vergangenen beiden Jahr hoffentlich wieder stattfindet. (Archivfoto) FOTO: Christina Wiesmann Feste, Events und Veranstaltungen Was ist los in Melle? Die wichtigsten Termine 2022 Von Christina Wiesmann | 13.01.2022, 07:15 Uhr | Update vor 38 Min.

Was ist los in Melle im Jahr 2022? Wann findet etwa die Gesmolder Kirmes statt, wann die Weihnachtsmärkte in den einzelnen Stadtteilen? Eine Übersicht.