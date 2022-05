Die Vereine des Stadtteils standen im Fokus der Veranstaltung. FOTO: Stadt Melle (Archivfoto) Baugebiete, Radwege, Turnhalle Was in Gesmold trotz Pandemie passiert ist - und noch passieren soll Von Vincent Buß | 23.05.2022, 15:32 Uhr

Der traditionelle Neujahrsempfang in Melle-Gesmold konnte zwei Jahre lang nicht stattfinden. Jetzt - arg verspätet - war Zeit nachzuschauen, was in dem Stadtteil seitdem geschehen ist.