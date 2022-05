Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist groß und die Baubranche boomt. Aber wie fängt man beim Hausbau am besten an und welche Vorschriften gilt es zu beachten in Melle? FOTO: imago images/U. J. Alexander Bauliche Vorgaben in Siedlungen Regeln beim Hausbau 2022: Worauf Bauherren in Melle achten müssen Von Ina Wemhöner | 31.05.2022, 08:40 Uhr

Wer ein eigenes Haus in Melle bauen möchte, sollte sich bereits vorab mit Bauvorschriften und Bebauungsplan beschäftigen, zum Beispiel hinsichtlich der Dachform oder der Anzahl an Stockwerken. Stadtbaurat Frithjof Look erklärt, was sonst noch beim Hausbau zu beachten ist.