Melle, Deutschland 22. Juni 2022: Ein Feuerwehrmann mit Sicherheitshelm und dem Aufdruck Feuerwehr auf seiner Einsatzkle FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Qualm aus dem Fenster Warum in der Nacht in Melle die Sirenen heulten Von Michael Schwager | 26.07.2022, 07:26 Uhr

Rauch aus einem Wohnhaus in der Gesmolder Straße in Melle hatte eine Polizeistreife am Dienstag gegen 2.30 Uhr veranlasst, Sirenenalarm auszulösen.