Der TV Wellingholzhausen grüßt nach den ersten Wochen vom fünften Tabellenplatz der 1. Kreisklasse. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Starker Start in die 1. Kreisklasse Warum eine Niederlage für TV Wellingholzhausen II genau richtig war Von Sven Schüer | 15.09.2022, 12:04 Uhr

Der TV Wellingholzhausen II gehört zu den positiven Überraschungen in der 1. Kreisklasse D. Trainer Manuel Klaer weiß, warum es aktuell so gut läuft und warum das Spiel am Wochenende gegen das Ligaschlusslicht ein echter Charaktertest sein wird.