Familie Fröhlich aus Bielefeld besucht lieber Melle als eine überfüllte Großstadt. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Vier Gespräche mit Besuchern Melle statt Osnabrück: Warum der Westfalentag viele Menschen gerade hierhin lockt Von Ina Wemhöner | 08.06.2023, 15:20 Uhr

Am sogenannten Westfalentag, also Fronleichnam, kommen zahlreiche Besucher aus Nordrhein-Westfalen nach Melle. Was treibt sie genau hierhin? Wir haben mit ihnen gesprochen.