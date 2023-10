Helmut Kriesten ist großer Großbritannien-Fan Warum ein Meller Post von König Charles in seinem Briefkasten findet Von Ina Wemhöner | 05.10.2023, 06:03 Uhr Post aus London: Helmut Kriesten aus Melle hat sich sehr über eine Dankeskarte von König Charles und Camilla gefreut. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down

Marmite, Union Jack und Last Night of the Proms: Der Meller Helmut Kriesten ist ein absoluter Großbritannien-Fan. Dazu gehört die Faszination für die Royals. Völlig aus dem Häuschen war er deshalb, als er Post von König Charles erhalten hat.