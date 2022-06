Totholzhecke im Meller Wald: Unter Totholz versteht man stehende und liegende Bäume oder Teile davon, die abgestorben sind. Was zunächst chaotisch aussieht in den Wäldern, dient jedoch einem richtig guten Zweck für die Tiere. FOTO: Stefan Gelhot Gutes für die Artenvielfalt tun Warum das Totholz in den Meller Wäldern nicht beseitigt wird Von Ina Wemhöner | 02.06.2022, 06:39 Uhr

Umgestürzte Bäume und faule Stämme: Sturmwürfe oder Blitzschlag hinterlassen viele abgestorbene Bäume in den Wäldern. Spaziergängern ist dies bestimmt in einigen Waldstücken in Melle bereits aufgefallen. Die Stadt behandelt diese aber keineswegs wie Abfall – ganz im Gegenteil.