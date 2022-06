Bei der Suche nach dem Traumprinzen ist ein perfektes Styling ein unbedingtes Muss. FOTO: Patrick Buch „Schlager, Stars und deutsche Welle“ Waldbühne Melle reist in die 80er zurück: Alle Termine im Überblick Von Simone Grawe | 10.06.2022, 08:15 Uhr

Willkommen in der bunten Show-Welt der 80-er Jahre: Mit dem Stück „Schlager, Stars und deutsche Welle“ startet die Waldbühne Melle am Samstag, 18. Juni, in die Sommer-Abendspielsaison 2022. Der Vorhang zur Uraufführung öffnet sich um 20 Uhr.