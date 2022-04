In der Stadt Melle sind an diesem Tag mehr als 35000 Personen zum Urnengang aufgerufen. Der Erste Stadtrat appellierte in diesem Zusammenhang an alle wahlberechtigten Meller, zur Bundestagswahl zu gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: „Viele Menschen auf dieser Welt würden vieles dafür geben, ihre Volksvertreterinnen und Volksvertreter in allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen wählen zu können.“

„Die Wahlberechtigten erhalten ihre Wahlbenachrichtigungskarten bis spätestens zum 1. September“, erläutert Heike Wiesemann vom städtischen Hauptamt. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte befinde sich ein Wahlscheinantrag, mit dem die wahlberechtigten Personen Briefwahlunterlagen anfordern könnten. Besonders wichtig: Der Wahlscheinantrag muss vom Wahlberechtigten unterschrieben sein.

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Wahlschein ohne amtlichen Vordruck schriftlich per Brief, Telefax etc. oder durch E-Mail zu beantragen. Die Stadt Melle hat inzwischen auf ihrer Internetseite www.melle.info ein Formular zur Verfügung gestellt, mit dem die Briefwahlunterlagen online angefordert werden können. „Ein Wahlschein kann jedoch nicht per Telefon beantragt werden“, macht Heike Wiesemann deutlich. Um Missbräuchen entgegenzuwirken, sei es jedoch zwingend erforderlich, folgende Angaben zu machen: Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum.

Ab sofort ist im Stadthaus am Schürenkamp 16 in Melle-Mitte (Zimmer 67) und in den Bürgerbüros der Stadtteile jeweils ein Wahlbüro eingerichtet. Dort besteht die Möglichkeit, direkt zu wählen und seine Stimme sofort abzugeben beziehungsweise Briefwahlunterlagen zu beantragen. „Mitzubringen sind die Wahlberechtigungskarte und der Personalausweis“, so Heike Wiesemann.

Wer für seine Verwandten oder Bekannten einen Wahlschein beantragen möchte, muss seine Berechtigung hierfür durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen. Der Vollmachtvordruck ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte zu finden. „Bitte beachten Sie, dass die Vollmacht vom Wahlberechtigten unterschrieben ist“, sagte Heike Wiesemann an alle Wahlberechtigten gerichtet. Nach Vorlage der Vollmacht dürften die Wahlunterlagen an die bevollmächtigte Person ausgehändigt werden.

Zudem ist es im Internet unter www.melle.info möglich, sich auf einer Karte anzeigen zu lassen, welcher Wahlraum bei einer angegebenen Wohnadresse zur Stimmabgabe besucht werden sollte.