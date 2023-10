Für Studenten und Pendler Von Neuenkirchen mit dem Bus nach Werther: Das Projekt wird realisiert Von Ina Wemhöner | 19.10.2023, 13:10 Uhr Die Buslinie 307 nach Neuenkirchen soll bis Werther verlängert werden: Damit ergibt sich bald eine durchgehende Verbindung ohne Umstieg vom ZOB in Melle über Neuenkirchen nach Werther und zurück. Nach einem Umstieg in Werther ist die Weiterfahrt bis zur Innenstadt Bielefeld möglich. Archivfoto: Michael Hengehold up-down up-down

Gute Nachrichten für Pendler: Die Buslinie 307 nach Melle-Neuenkirchen wird nun tatsächlich ausgebaut und soll in einem durchgehenden Stundentakt bis Werther ZOB verlängert werden. Dort soll es einen direkten Anschluss an die weiteren Linien nach Bielefeld geben, ebenso in die Gegenrichtung.