Zum Song „In meiner Welt“ nahmen Johanna-Katharina Rau und Christopher Steffen Rüter Platz auf dem Zauberteppich des Musicals Aladin. FOTO: Johanna Kollorz up-down up-down Open-Air-Show zum Mitsingen Von Abba bis Disney-Klassiker: Musicalstars auf Meller Waldbühne Von Johanna Kollorz | 17.07.2022, 10:43 Uhr

Vier Profisänger, Tänzer und die schönsten Musicalsongs auf der Waldbühne in Melle: Am Samstagabend konnten die Besucher nach langer Corona-Pause in die Welt von „König der Löwen“ und „Wicked“ abtauchen.