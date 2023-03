Mehr als 400 Besucher am Freitag und über 600 am Samstag ließen sich von der Heimatkapelle Wellingholzhausen nach Spanien entführen. Foto: Niels Wagner up-down up-down Gelungenes Debut von Jan Mons ¡Viva España! mit der Heimatkapelle Wellingholzhausen – nicht immer einfach Von Bettina Klimek | 26.03.2023, 14:04 Uhr

Spanische Rhythmen, spanische Deko, spanisches Temperament: Der Funke sprang über auf die mehr als 400 Besucher am Freitag und über 600 am Samstag, als die Heimatkapelle nach drei Jahren Pause endlich wieder in der zum Konzertsaal umfunktionierten Beutlinghalle auftrat.