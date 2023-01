Die Caritas bietet für Beratungsgespräche neue Möglichkeiten an. Symbolfoto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Wie die virtuelle Beratung funktioniert In Melle erprobt die Caritas nun ein innovatives Angebot Von Ina Wemhöner | 31.01.2023, 10:10 Uhr

Wer Beratung braucht, geht in eine Beratungsstelle oder nutzt das Onlineangebot. Doch was ist, wenn weder das eine noch das andere in Frage kommt? Mit dem Projekt „STellaR“ geht der Caritasverband für die Stadt Melle und den Landkreis Osnabrück neue Beratungswege und möchte so den Klienten entgegenkommen.