In der zweiten Hälfte drehte sich das Spiel. Plötzlich hatte Niedermark die Chancen. In der 53., 58. und 64. Minute zeigte Manuel Niermann wieder einmal hervorragende Paraden. Zudem traf Niedermark noch zweimal die Latte. Der WTV hatte noch drei Tormöglichkeiten, war im letzten Pass und im Abschluss letztlich aber zu ungenau.

In der ersten Halbzeit bestimmte der WTV das Geschehen. In der sechsten Minute fand ein schöner Freistoß von Mathias Lührmann keinen Abnehmer; zwei Minuten später zielte Fabian Röhr knapp vorbei. Markus Prumes Kopfball wurde vom Gästekeeper abgewehrt (20.).

Oesede nahm die Zweikämpfe an und störte schon bei der Ballannahme, aber beide Mannschaften erspielten sich kaum Torchancen, sondern neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. In der zehnten Minute parierte Viktoria-Torhüter Sven Thöle sehr gut, als ein Oeseder Spieler frei vor ihm auftauchte. Drei Minuten später hielt der gegnerische Torwart einen Kopfball nach Ecke von Jan Kleine Kalmer.

In der zweiten Halbzeit ging Viktoria forscher ans Werk. Die Mannschaft machte mehr Druck und zwang den Gegner zu Fehlern. Um die 70. Minute herum erspielte sich Gesmold einige Chancen, bis Jan Kleine Kalmer per Kopf nach Freistoß von Dennis Bolwin traf. Aber Oesede kam zurück und erzielte in der 86. Minute den Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielte Sascha Seifert einen glücklichen Siegtreffer, nachdem der Torhüter der Sportfreunde ausgerutscht war.

SV Con. Belm-Powe - SC Melle II 0:3 (0:0)

In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften die gleichen Spielanteile. Der SCM hatte in der 30. Minute die einzige große Chance. Nach der Pause wurde Melle stärker, ließ weiterhin keine Chancen des Gegners zu. In der 60. Minute traf Julian Schwieger zum 0:1. Yilmaz Sayin (83.) und Stanislaw Markiewiecz erzielten den 0:3-Endstand.

TSV Riemsloh - Spvg. Gaste Hasbergen 2:2