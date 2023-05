Mit seinen zwei Toren trug Torsten Kuhlmann (in Lila, rechts – hier gegen Kalkriese) maßgeblich zum Gesmolder Sieg gegen Wallenhorst bei. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußball: Zwei Meller Absteiger Viktoria Gesmold ist wieder mittendrin im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Von Heike Dierks | 21.05.2023, 18:44 Uhr

Was für ein Saisonfinale! Der Aufstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga wird noch einmal richtig spannend: Weil Tabellenführer SF Lechtingen patzt, ist Verfolger Viktoria Gesmold nur noch drei Punkte zurück – bei einem Spiel in der Hinterhand. Derweil ist mit diesem Spieltag für zwei Meller Teams der Abstieg besiegelt.