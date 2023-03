Oliver Ioannou coacht seit Sommer die Bezirksligamannschaft von Viktoria Gesmold Archivfoto: Oliver Krato up-down up-down Zwei Neuzugänge im Winter Gesmolds Trainer Oliver Ioannou: Alle mussten sich neu beweisen Von Sven Schüer | 03.03.2023, 08:00 Uhr

Fußball-Bezirksligist Viktoria Gesmold startet als Tabellenzweiter am Sonntag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Bad Laer in die Restrunde. Im Interview spricht Spielertrainer Oliver Ioannou über die Gründe für das gute Abschneiden, personelle Veränderungen in der Winterpause und seine Erwartungen für Sonntag.