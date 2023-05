Ein mögliches Schlüsselduell am Donnerstag: Viktoria-Verteidiger Til Specht (links) bekam es in der vergangenen Saison mit Eintracht-Torjäger Julian Rossberg zu tun. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Viktoria am Donnerstag in Rulle Zwei Gesmolder schnuppern Regionalligaluft und sind für das Aufstiegsfinale gerüstet Von Sven Schüer | 24.05.2023, 12:40 Uhr

Das Saisonfinale in der Bezirksliga ist an Spannung kaum zu überbieten. Seit dem vergangenen Wochenende hat Viktoria Gesmold plötzlich wieder die beste Ausgangssituation, denn Lechtingen hat gegen Rulle verloren. Donnerstag kann die Viktoria die Tabellenführung übernehmen, muss aber ihrerseits in Rulle gewinnen. Derweil haben zwei Youngster bei einem Regionalligisten mittrainiert.