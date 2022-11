Lukas Kleine-Kalmer (Mitte) verletzte sich im Spiel gegen Dodesheide hier ein Bild aus dem Spiel gegen Fürstenau. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down 1:0 gegen Dodesheide Viktoria Gesmold erobert die Tabellenführung zurück und bangt im Lukas Kleine-Kalmer Von Sven Schüer | 26.11.2022, 09:26 Uhr

Viktoria Gesmold hat zum zweiten Mal in dieser Saison die Tabellenspitze der Bezirksliga erobert. Durch den 1:0-Heimsieg gegen den SSC Dodesheide schoben sich die Elsekicker am Freitagabend an den Sportfreunden Lechtingen vorbei und haben den Platz an der Sonne mindestens bis Sonntag inne. Die Freude wurde jedoch von einer potenziell schweren Verletzung getrübt.