Frank Jessen nahm die Ideen auf, die die Gäste des Workshops „Vielfalt in Melle“ hatten. FOTO: Anke Schneider Bürger formulieren Ideen So wünschen sich die Meller eine „Vielfalt in Melle“ Von Anke Schneider | 28.03.2022, 12:24 Uhr

Nächste Runde für das Projekt „Zusammenleben in Vielfalt“: In zwei Workshops kamen zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus allen Meller Stadtteilen im Forum Melle zusammen und erklärten, was sie unter „Vielfalt“ verstehen und was sie sich für Melle wünschen.