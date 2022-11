Können Maik Emmrich (Mitte) und Co. auch am Sonntag gegen Holdorf jubeln? Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Ungewöhnliche Gästebilanz Viele Tore (fast) garantiert: Der SC Melle empfängt den SV Holdorf am Sonntag Von Sven Schüer | 11.11.2022, 08:30 Uhr

Die Personallage bessert sich, die Form stimmt: Fußball-Landesligist SC Melle geht positiv in das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Holdorf und will den vierten Sieg in Serie. Die Zuschauer dürfen sich auf ein potenzielles Schützenfest freuen.