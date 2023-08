Der VHS-Kurs „Ausbildung zum Stadtführer in der Stadt Melle“ richtet sich an diejenigen, die Heimatbotschafter der viertgrößten Flächenstadt Niedersachsens werden wollen. Denn: „Melle hat viel zu bieten“, sagt die Leiterin des Kultur- und Tourismusbüros, Astrid Voß.

Hinzu kommt ihr zufolge: Jeder, der sich zum Heimatbotschafter ausbilden lässt, darf Melle später mit seinem ureigenen Stil und besonderen Blick zeigen.

Wann, wo, wie oft findet der Kurs statt?

Der Kurs beginnt am Freitag, den 29. September 2023 um 16 Uhr. Er findet statt in der Außenstelle der Volkshochschule (Wallgarten 1), im Ratssaal im historischen Rathaus (Markt 22), in der Alten Posthalterei (Haferstraße 17) sowie in der Meller Innenstadt.

Insgesamt beinhaltet die Ausbildung zum Stadtführer zehn Termine, die zwischen dem 29. September und dem 9. Dezember 2023 anvisiert sind. Die Termine sind jeweils freitags und samstags.

Was lernen die zukünftigen Meller Stadtführer?

Die Teilnehmer sollen lernen, eigenständig Führungen zu unterschiedlichen Bereichen und Themen zu erarbeiten und durchzuführen. Dabei sollen sie ihre persönlichen Stärken und Fähigkeiten optimal einzusetzen.

Inhalte des Kurses sind Geschichte, Kultur, Kunstgeschichte und Naturkunde der Stadt Melle. Hinzu kommen die Themenbereiche Rhetorik und Kommunikation sowie Organisation.

Welche Dozenten sind dabei?

Als Dozenten fungieren Hermann Mesch (Grundlagen einer Stadtführung, Rechtliches), Uwe Plaß (Führung, Historische Infos zu Melle), Fritz-Gerd Mittelstädt (Baustile in Melle, Baugeschichte), Thilo Richter (Umwelt und Natur), Sabrina Bieschke (Führungsfelder, Zielgruppen, Vorbereitung eigene Führung) und Elisabeth Brunsmann (Methodik, Rhetorik).

Was kostet die Ausbildung zum Stadtführer?

Das Kursangebot ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.vhs-osland.de oder in der Tourist-Info der Stadt Melle bei Iris Schriever (Telefon: 05422 965 311; E-Mail i.schriever@stadt-melle.de) oder Sabrina Bieschke (Telefon: 05422 965 455; E-Mail s.bieschke@stadt-melle.de).