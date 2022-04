„Davon ist bei uns nichts angekommen“, moniert Rudolf Benter, Vorsitzender der CKM-Mitarbeitervertretung . Das sehen auch andere Mitarbeiter so, mit schrillen Tönen aus Trillerpfeifen, Bannern und Plakaten forderten sie: „Soziale Arbeit muss sich lohnen!“

In einem Flugblatt heißt es: „Wir fordern die Dienstgeber der Caritas auf, den ausgehandelten Tarifkompromiss ohne Abstriche umzusetzen.“ Weiterhin appellieren die Arbeitnehmer an die Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die „eine vernünftige Betreuung im sozialen Bereich ermöglicht“ und zugleich an die Caritas, gemeinsam mit den Mitarbeitern für bessere Bedingungen zu streiten.

Der Beschluss auf Bundesebene kann, muss aber nicht regional übernommen werden, betont Caritas-Sprecherin Kristina Löpker. Für Niedersachsen und Bremen streite die Regionalkommission Nord bereits seit einem halben Jahr um eine Anpassung des Beschlusses. Betroffen sind 30000 Mitarbeiter in Niedersachsen und Bremen, von denen wiederum 17000 (im Bistum) bei der Caritas beschäftigt sind oder in Einrichtungen, die von der Caritas getragen werden.

Die Dienstgeber (Arbeitgeber) möchten die Gehaltserhöhung erst ab 2011 wirksam werden lassen, rückwirkend zum 1. Januar. Das soll zunächst für alle Dienstnehmer gelten. Jedoch soll das Gehalt für Kräfte, die in der Pflege beschäftigt sind, umgehend um vier Prozent wieder abgesenkt werden, denn einigen Pflegeeinrichtungen stehe das Wasser bis zum Hals, so Caritas-Sprecherin Löpker. Davon betroffen wären 2000 Mitarbeiter. Die Absenkung soll zeitlich beschränkt werden, nach Dienstgeberwunsch auf vier Jahre.

„Die Kritik müsste sich eigentlich gegen die Politik richten“, so Löpker, „in Nordrhein-Westfalen liegen die Pflegesätze 20 Prozent höher. Hätten wir solche Zahlen, gäbe es die Diskussion nicht.“