Nach einem Unfall in Holterdorf bei Melle schwebt eine Person in Lebensgefahr. FOTO: Michael Gründel Auf der Holterdorfer Straße Mehrere Verletzte bei Unfall in Melle: Rettungshubschrauber im Einsatz Von Simone Grawe | 03.05.2022, 15:45 Uhr

Bei einem Unfall an der Kreuzung Holterdorfer Straße/Haller Straße im Meller Stadtteil Neuenkirchen sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Polizei, Rettungsdienst und zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort.