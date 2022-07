Mit zwei Strahlrohren belüfteten die riemsloher Feuerwehrleute den Löschteich an der Ratsherrenstraße. FOTO: Feuerwehr Melle up-down up-down Einsätze am Freitagabend und Samstagmorgen Verendete Fische in Melle entdeckt: Feuerwehr belüftet Teich Von Simone Grawe | 23.07.2022, 12:26 Uhr | Update vor 19 Min.

In einem Teich an der Ratsherrenstraße in Melle-Döhren sind am Freitagabend mehrere Fische verendet. Die Ortsfeuerwehr Riemsloh war am Abend dort im Einsatz und hat den Teich belüftet. Am Samstagmorgen gab es einen zweiten Einstz.